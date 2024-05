Mari e Pipo juntos? Veja o flagra que está dando o que falar | A TARDE

Mari Gonzalez, apontada como namorada do cantor Pipo, viajou para Portugal para acompanhar os shows de Bell Marques nesta semana. A apresentadora embarcou para a Europa no domingo, 19, junto com a família Marques.

Em um storie postado por Rafa, irmão de Pipo, os dois são vistos juntos. Na segunda-feira, 20, eles também foram flagrados no restaurante Jncquoi.

Até o momento, Mari só tem compartilhado fotos da viagem, sem Pipo, mostrando o trajeto até a Europa, comidas e paisagens.

Bell Marques tem shows marcados para os dias 24, 25 e 26 de maio, nas cidades de Algarve, Lisboa e Porto, respectivamente.

Confira a foto dos dois juntos:

