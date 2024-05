Globo dispensa parte dos ex-BBBs 'Pipoca' após reclamações | A TARDE

A Globo decidiu dispensar parte dos ex-participantes do grupo pipoca do BBB 24. O grupo tinha contrato com a emissora até julho e, durante a vigência, eram proibidos de associar-se a marcas não autorizadas previamente pela Globo.

LEIA TAMBÉM

Pipocas do BBB 24 reclamam de dificuldades financeiras



Do grupo, apenas sete ex-participantes seguem sob contrato: Alane Dias, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Giovanna Pitel, permanecem sob contrato.

A notícia foi divulgada primeiramente pelo programa 'A Tarde é Sua', da RedeTV! e confirmada por pessoas ligadas a ex-BBBs.

Após o programa, diversos ex-confinados se queixaram de dificuldades e falta de oportunidades. Maycon Cosmer, Thalyta Alves, Lucas Luigi e outros afirmaram que estavam enfrentando dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho após deixarem o confinamento.

Com o término do contrato, a maioria dos ex-participantes já removeu o endereço de e-mail que os direcionava para a área comercial da emissora em suas redes sociais.

Publicações relacionadas