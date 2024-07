Pipo Marques assume namoro com Mari Gonzalez

Rafa e Pipo Marque fizeram público sair do chão no Parque de Exposições - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Após Pipo Marques, cantor e um dos filhos do cantor Bell Marques, compartilhar registros de diversos momentos com a influenciadora Mari Gonzalez, começaram especulações nas redes sociais se os dois estariam juntos.

Em resposta ao Portal Massa! Em coletiva de imprensa no Parque de Exposições na noite deste domingo, 30, Pipo afirmou o que já era de esperar: ele e Mari Gonzalez estão juntos. Inclusive a influenciadora, estava no evento prestigiando a dupla Rafa e Pipo, que trouxeram no repertório diversos clássicos do carnaval de Salvador.

Mari e Pipo registram momentos juntos | Foto: Reprodução | Instagram

“É muito natural, a gente não esconde nada, mas também não faz questão de expor, a gente vive nossa vida, se necessário, fala um pouco, mas a gente não gosta de ficar falando tudo o tempo todo. No início a gente preservou, porque não existia nada oficial, nada sério. Estávamos deixando rolar, acontecer, para se concretizar alguma coisa”, disse.

Pipo também revelou que estar apaixonado o inspira a criação de canções. “Eu acredito que estar apaixonado inspira, situações que você vive inspira, até tomar chifre inspira, dependendo da música, uma sofrência de repente, eu espero nunca passar por isso e ficar só na parte do apaixonado”, brincou.

Mari Gonzalez e o modelo Jonas Sulzbach estavam juntos há 9 anos, mas terminaram o relacionamento em outubro do ano passado. Apesar disso, os dois continuam se falando e as obras na casa que os dois estavam construindo continua. Os dois também tem dois cachorros juntos: Cisco, Buddy e Lua.

