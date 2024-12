Filho de Viih Tube e Eliezer é internado; saiba motivo

Ravi tem apenas 15 dias de vida - Foto: Divulgação

O filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer, Ravi, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. O bebê, que tem apenas 15 dias de vida, teria sofrido complicações na saúde.

Leia também:

>> Viih Tube deixa hospital após internação e faz desabafo inédito

>> Viih Tube faz primeiro pronunciamento após sair da UTI: “Chorei tanto”

>> Viih Tube deixa UTI após complicações no parto

O pequeno está internado desde o último domingo, 24. De acordo com a coluna, Ravia teria sido submetido a uma cirurgia que durou várias horas nessa terça-feira, 26. Viih Tube e Eliezer estão se revezando para cuidar do bebê.

“O Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho”, disse a assessoria da família em nota.

Ravi nasceu no último dia 11 com 3,7 quilos e 49 centímetros. No dia 13, Viih e Eliezer mostraram o rosto do recém-nascido pela primeira vez.

Após o parto, Viih Tube também precisou ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da maternidade Pro Matre, em São Paulo, onde passou alguns dias depois de complicações no pós-parto de Ravi.

Viih Tube ficou 19 horas em trabalho de parto e enfrentou momentos de tensão durante o nascimento de Ravi. A influenciadora queria que o filho nascesse em um parto normal, mas precisou se submeter a uma cesárea às pressas.