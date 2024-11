Viih Tube faz primeiro pronunciamento após sair da UTI: “Chorei tanto”

Viih Tube saiu da UTI nessa sexta-feira, 15 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Viih Tube, de 24 anos, fez o primeiro pronunciamento na manhã deste sábado, 16, através de suas redes sociais após sair da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nessa sexta-feira, 15. A ex-BBB apresentou mal-estar e foi hospitalizada dois dias após o parto do filho Ravi.

“Já sai da UTI e estou no quarto, não fico muito no celular. Mas passando pra dizer que estou bem melhor, logo vou para casa!”, disse ela nos stories de sua conta no Instagram. Viih Tube que continua internada no hospital Pro Matre, em São Paulo.

Ela também compartilhou uma imagem de Lua, sua filha mais velha, e afirmou: “Filha, querer estar com você está me dando forças. A mamãe está com muita esperança de te ver logo, com muita saudade! Já chorei tanto com esse vídeo”.

Além disso, a famosa, que passou por 19 horas de trabalho de parto, contou como foram esses dias na UTI. “Enquanto estive na UTI, ele [Ravi] vinha de 3h em 3h para mamar e também eram os momentos que mais me davam força”, revelou.