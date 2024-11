Nasce Ravi, segundo filho dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer

Nasce segundo filho dos ex-BBBS Viih Tube e Eliezer - Foto: Trumpas/ Gshow

Viih Tube anunciou nesta terça-feira, 12, que o seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, nasceu na segunda-feira, 11. O nascimento de Ravi foi revelado aos seguidores da ex-sister nos stories do seu perfil oficial no Instagram.

Nos stories, a influencer digital informou que Ravi veio ao mundo às 19h49, pesando 3,76 quilos e medindo 49 centímetros. O casal anunciou a segunda gravidez no final de abril, durante o Mais Você, na TV Globo. Ao vivo, eles chamaram a sua primeira filha para o palco, Lua Di Felice, 1, que estava com uma blusa que continha os dizeres: “Promovida a irmã mais velha”.

Desde então, a influencer compartilhava a rotina da gravidez após meses de frustração por não conseguir aumentar a família no tempo em que gostaria. Em um vídeo em que montou um compilado de momentos em que realizou o teste de gravidez — com resultados negativos –, desde dezembro de 2023, quando disse ter pedido um bebê para o Papai Noel.

No começo da gestação, teve problemas com um deslocamento do saco gestacional causado pelo estresse da organização da festa de um ano da primogênita.

O chá revelação aconteceu no começo de maio e foi transmitido ao vivo para todos os fãs do casal. Viih Tube tinha apontado que seria uma menina, enquanto Eliezer indicava o oposto. No evento, descobriram que a influenciadora esperava um menino e, dias depois, revelaram o nome do segundo filho: Ravi.