Fortuna? Andressa Urach revela quanto gastou com três dias de internação

Andressa Urach está internada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach e uma funcionária dela, chamada Mari, precisaram ser internadas após passarem mal. A famosa surgiu no Instagram nesta quarta-feira, 9, e revelou quanto de dinheiro gastou até o momento para receber os cuidados médicos.

“15 mil reais [em] 3 dias de internação para mim e para Mari”, escreveu a loira na legenda de um vídeo publicado nos stories.

Andressa Urach | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“A gente veio porque não sabia mais o que fazer, estava as duas muito mal, com muita dor no corpo, a Mari vomitando muito, eu com náusea, as duas com diarreia. Parecia que tinha passado um caminhão em cima da gente. Uma indisposição muito grande. Além disso, eu senti muita dor no meu peito, até falta de ar eu estava sentindo”, relatou na gravação.

Urach aproveitou para fazer uma reflexão sobre o quão difícil deve ser para as pessoas que não têm dinheiro para pagar por um atendimento particular. “Eu fico imaginando o quanto deve ser difícil para as pessoas que não têm condições de buscar um hospital particular. Aqui, a gente está sendo muito bem tratada, temos ótimos médicos, enfermeiros, técnicos, alimentação maravilhosa, tudo ótimo”, disse.

O que Andressa Urach tem?

Em vídeos publicados anteriormente, Andressa revelou que Mari foi diagnosticada com dengue, mas nela não foi identificado o vírus. A criadora de conteúdo estava rouca.

“Estou falando assim porque estou com muita dor no peito. Acho que pegamos alguma virose, eu e minha funcionária. A gente tá com bastante dor no corpo, diarreia. Com essa mudança de clima parece que tá tendo surtos de virose. Vamos ver se não é dengue, corona…”, iniciou, antes de saber do que se tratava.

No hospital, a loira atualizou o seu quadro clínico e tranquilizou os seguidores. “Eu e a Mari, já estamos no hospital para fazer os exames e tomar as medicações. Acho que é alguma virose! São cinco dias já com sintomas, só viemos porque já não aguentávamos mais. Estamos desidratadas já... o hospital é ótimo, já estamos sendo cuidadas”, afirmou em seguida.