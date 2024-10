FOTO: Liz Improta ganha bolo "diferentão" de aniversário

Liz é filha de Lore Improta e Leo Santana - Foto: Reprodução | Instagram

A pequena Liz Improta completa 3 anos nesta quinta-feira, 26, mas as comemorações já começaram na família. Na tarde desta quarta-feira, 25, a filha de Lore Improta e Leo Santana ganhou um bolo super criativo.

Nos stories do Instagram, Liz aparece preparando um bolo de melancia decorado com outras frutas. Com forminhas nas mãos e um sorriso no rosto, a menina encantou a mãe, que registrou o momento com carinho.

>>> Ivete diverte fãs ao revelar hábito no banheiro: “Não é mentira”

Em outra postagem, a dançarina e influenciadora digital relembrou a festa de aniversário de Liz em 2022, quando também usou um bolo de frutas para uma sessão de fotos especial.

Veja o bolo de Liz