Ivete diverte fãs ao revelar hábito no banheiro: “Não é mentira”

Conhecida pelo jeito descontraído e bem-humorado, Ivete Sangalo voltou a arrancar risadas de seus fãs ao compartilhar detalhes de sua rotina doméstica, mais precisamente no banheiro.

Em uma fala descontraída, a cantora revelou seu hábito peculiar de limpar o banheiro enquanto toma banho. “Gente, o que você faz quando vai ao banheiro? Quer que eu fale a verdade mesmo? Tem gente que vai dizer: ‘ah, conversa dela’, mas não é mentira. Eu levo um balde, uma bolsa e um sabão de coco em barra. Enquanto eu tomo banho, eu lavo o meu banheiro e limpo”, revelou.

Na sequência, a artista ainda aproveitou para fazer uma analogia divertida sobre "passar e-mails". “Eu passo meus e-mails, se é que você entende. E-mails que são difíceis de carregar e fazer download”, disse Ivete, aos risos.

“Mainha” também tirou uma outra dúvida íntima: se o marido, Daniel Cady, é ciúme. Questionada se o companheiro sentiu ciúmes dela distribuindo “selinhos” no Rock in Rio, Ivete brincou: “Ele trabalha no correio”. Durante o evento carioca, a baiana beijou Iza e Liniker.