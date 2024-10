VÍDEO: Mãe de Léo Santana ora por novo jatinho do cantor

Léo escolheu a música "Ninguém Explica Deus", como trilha - Foto: Reprodução

Léo Santana comemorou a aquisição de seu novo jatinho com uma bênção especial feita por sua mãe, dona Marinalva Santana. A matriarca da família realizou uma oração para abençoar e proteger a aeronave, que foi comprada no final de agosto e tem sido o principal meio de transporte do cantor, que está com a agenda de shows cheia por todo o Brasil.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, dona Marinalva aparece ao lado de seu neto, sobrinho de Léo, e chega a entrar no interior do jatinho. Para marcar o momento em família, Léo escolheu a música "Ninguém Explica Deus", da banda Preto no Branco, como trilha sonora.

>>> Léo Santana abre processo que pode impedir Lula de usar o "Faz o L"

O jatinho adquirido por Léo Santana é um modelo Hawker 400XP, o mesmo utilizado pelo jogador Hulk e pelo cantor Nattan. O veículo é avaliado entre R$ 10 milhões e R$ 35 milhões, dependendo das especificações, e tem capacidade para transportar até oito passageiros.