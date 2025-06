Fragmentos de Amor agita a Casa de Castro Alves neste sábado

- Foto: Filipe Soares

Com poucos ingressos disponíveis, a edição especial de São João do Fragmentos de Amor acontece neste sábado, 07, na Casa de Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo, com uma programação especial.



A partir das 18h, o casarão que abrigou o poeta baiano, localizado na rua do Passo, recebe mais uma edição do projeto liderado pela banda Fragmentos de Samba com encontros musicais e colaborações entre artistas.

Nesta edição junina, Fragmentos de Samba convida Athuy, Carine Haluen e Rodrigo Pantera para participações na roda principal. A noite ainda traz o grupo Balaio Delas, do Vale do Capão, e o DJ DMT, com um set de seresta e arrocha para fechar o evento.

A proposta segue a mesma: música ao vivo, encontros afetivos e ocupação cultural no Centro Histórico. Os últimos ingressos estão à venda na plataforma Sympla.