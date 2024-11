Galã da Globo expõe suruba com sete pessoas e dá dicas

Ator da Globo falou sobre suruba - Foto: Reprodução | Globo

Samuel de Assis surpreendeu ao revelar que adepto de sexo grupal. Em entrevista ao Ladu Night, o galã da Globo até deu dicas de como se divertir durante uma orgia.

Em conversa com Tata Werneck, o famoso falou que o máximo de pessoas com quem já transou "foram sete componentes". Ele, no entanto, confessou que já participou de "muitas" surubas.

"Amo, inclusive. Vocês não gostam? Porr*, é uma delícia", disparou Samuel de Assis, que esteve no ar na novela Vai na Fé.

O ator também comentou sobre como as pessoas devem se comportar em uma orgia para não gerar "afobação".

"Não tem afobação, suruba boa é a suruba relax. Não tanto organizada, mas relax. Suruba que você vai ali, toma um negocinho, dá um beijinho, vai ali e faz um negócio, aí vai outro, aí você ajeita o outro que está caindo", falou.