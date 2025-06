Gato Preto se pronuncia após acusação de agressão de Bia Miranda - Foto: Reprodução

A influenciadora Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14, afirmou ter sido agredida pelo ex-namorado, o influenciador conhecido como Gato Preto. Segundo ela, o episódio incluiu um soco no rosto, um chute na costela e uma tentativa de enforcamento. A ex-peoa registrou boletim de ocorrência contra o antigo parceiro, com quem havia terminado recentemente.

Gato Preto rebate acusações: "Não aceito ser taxado de otário"

Em resposta, Gato Preto se manifestou nas redes sociais alegando que está sendo injustamente acusado. Ele afirma ter descoberto mensagens de Bia com outra pessoa e, por isso, decidiu encerrar o relacionamento. “Eu não aceito ser trouxa, não nasci para ser taxado de otário ou de corno”, declarou.

Aos 31 anos, o influenciador relatou estar emocionalmente abalado. Disse sentir repulsa por si mesmo e demonstrou revolta com o que chamou de "mentiras". “Odeio mentira. Pode me xingar, eu não ligo, mas eu odeio mentira, cara”, disse.

Ainda no desabafo, Gato Preto afirmou que Bia Miranda cobrava comportamentos que ela mesma não seguia. “A pessoa cobra uma postura que ela não tem. Eu vi, eu vivi isso”, disse. O influenciador também criticou os rótulos que tem recebido, como “louco” e “chapado”, e desabafou sobre a frustração de se doar em relacionamentos. “Ser muito bom para as pessoas... não é possível, tem que ser filh@ da put@, cara.”

Bia Miranda revela que foi agredida por Gato Preto

A influenciadora digital contou que o rapaz deu um soco em seu rosto e tentou enforcá-la. “Ele acabou de me bater. Olha como eu estou, me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, disparou ela.

Visivelmente abalada com o ocorrido, Bia também afirmou que Gato Preto ameaçou levar a filha do casal, Maysha, de apenas um mês de vida. “Não estou acreditando nisso. Ele falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou, quase que ele conseguiu”, contou.

🚨VEJA: Bia Miranda conta que Gato Preto afirmou que vai pegar a Maysha. pic.twitter.com/5m12guBRrk — CHOQUEI (@choquei) June 11, 2025

Não se cale, denuncie!

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos:

- orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.;

- informações sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento;

- registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes;

- registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelos serviços da rede de atendimento.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.