Geisy Arruda denuncia ex por violência e obtém medida protetiva

A influenciadora digital e empresária Geisy Arruda, de 35 anos, denunciou seu ex-namorado, o fotógrafo Rodrigo Adão, por violência psicológica e agressões verbais. No último sábado, 15, ela anunciou que obteve uma medida protetiva contra ele. Em entrevista à CNN, Rodrigo negou todas as acusações.

De acordo com a assessoria de imprensa de Geisy, a medida protetiva foi concedida em caráter de urgência para garantir sua segurança e integridade física e emocional. A advogada da influenciadora, Eluma Rodrigues Guimarães, afirmou que a solicitação ocorreu devido a "comportamentos ameaçadores e abusivos" por parte de Rodrigo.

Em entrevista ao SBT, Geisy relatou que o ex-namorado controlava seu anticoncepcional, as roupas que usava e os lugares que frequentava.