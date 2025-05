Globo transforma Cauã Reymond em piada

Polêmica sobre Cauã Reymond vira piada na Globo - Foto: Reprodução

As polêmicas envolvendo Cauã Reymond ganharam um novo capítulo — agora, com direito a piada interna dentro da própria Globo. Durante o programa Big Show: o Reencontro, exibido no canal Multishow e que reuniu participantes do BBB 25, o comediante Rodrigo Sant’Anna fez uma brincadeira sobre o momento delicado vivido pelo ator nos bastidores da emissora.

Na pele da personagem Dona Graça, Rodrigo disparou durante uma conversa com o ex-BBB Maike: “Daqui da Globo, hoje com namorado famoso. Quem você acha que escolheria, Chay Suede, Humberto Carrão ou Cauã… Cauã também não é um bom momento”. A frase arrancou risadas da plateia e dos convidados.

A fala brinca com a onda de críticas que Cauã tem enfrentado desde que vieram à tona os desentendimentos com a atriz Bella Campos, sua colega no remake de Vale Tudo. Segundo o colunista Leo Dias, a atriz teria reclamado do comportamento do galã nos bastidores, citando inclusive episódios de “mau cheiro”.

Em resposta às especulações, Cauã chegou a publicar uma foto tomando banho, o que também gerou piadas e comentários entre os seguidores nas redes sociais.