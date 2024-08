Gold no Instagram: o que fazer para ativar?

Nova tendência virou até meme - Foto: Reprodução | X

Se você entrou no Instagram nos últimos dias deve ter reparado que tem muita gente publicando a palavra "Gold" - que significa "ouro", em português - nas notas da plataforma.

A atitude tem relação com o desejo dos internautas de conseguirem deixar as notas do Instagram na cor dourada.

>>> Por que as pessoas estão postando "gold" no Instagram?

O que é a nota gold do Instagram?

As notas com fundo dourado se destacam das demais na visualização das DMs, e são uma homenagem à Olimpíada de Paris, que chega ao fim neste domingo, 11.

Como ativo a nota gold no meu Instagram?

Ativar as notas gold é bem fácil: é só criar uma nota e inserir palavras relacionadas aos jogos olímpicos, como Olympics, gold ou emojis de medalhas.