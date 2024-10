Gracyanne Barbosa remove preenchimentos; veja antes e depois

Gracyanne Barbosa removeu antigos preenchimentos faciais - Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesse domingo, 29, para revelar que removeu seus antigos preenchimentos faciais. A musa fitness compartilhou um vídeo no Instagram mostrando o antes e o depois.

“Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais", escreveu.

A influenciadora digital completou: “Fizemos inúmeros procedimentos, mas apenas o preenchimento de queixo para alongar meu rosto e toxina. Agora eu quero saber de vocês: o que acharam dessa nova Gra? Estou ENCANTADA!”.

No vídeo compartilhado, é possível ver a biomédica Gabriela Dawson aplicando injeções para remover os antigos preenchimentos e colocar os solicitados por Gracyanne.

Assista ao vídeo e veja antes e o depois: