Gracyanne Barbosa se filia Damares Alves para concorrer às eleições
A influenciadora está filiada ao Republicanos
Por Franciely Gomes
Gracyanne Barbosa está entrando no mundo da política em 2026. A influenciadora assinou sua ficha de filiação ao partido Republicanos, nesta terça-feira, 24, para se candidatar ao cargo de deputada federal nas eleições deste ano, pelo Rio de Janeiro.
Presente em Brasília para formalizar a ação, a ex-BBB revelou o motivo de ter escolhido o Republicanos. “O (Republicanos) está alinhado com as minhas expectativas, valores e princípios”, afirmou ela, em entrevista à jornalistas locais.
Em seu relato, a famosa também contou que esporte será uma das pautas prioritárias em seu mandato, aplicando na política a disciplina e o foco que possui em outras áreas da sua vida.
Vale lembrar que o partido Republicanos é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e é presidido pelo deputado federal e bispo evangélico Marcos Pereira. Dentre os políticos mais famosos ligados à chapa estão a senadora Damares Alves, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Hugo Motta.
