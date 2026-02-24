Menu
VEM AÍ

Gracyanne Barbosa se filia Damares Alves para concorrer às eleições

A influenciadora está filiada ao Republicanos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/02/2026 - 19:42 h

A influenciadora nunca atuaou na política antes
A influenciadora nunca atuaou na política antes

Gracyanne Barbosa está entrando no mundo da política em 2026. A influenciadora assinou sua ficha de filiação ao partido Republicanos, nesta terça-feira, 24, para se candidatar ao cargo de deputada federal nas eleições deste ano, pelo Rio de Janeiro.

Presente em Brasília para formalizar a ação, a ex-BBB revelou o motivo de ter escolhido o Republicanos. “O (Republicanos) está alinhado com as minhas expectativas, valores e princípios”, afirmou ela, em entrevista à jornalistas locais.

Em seu relato, a famosa também contou que esporte será uma das pautas prioritárias em seu mandato, aplicando na política a disciplina e o foco que possui em outras áreas da sua vida.

Vale lembrar que o partido Republicanos é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e é presidido pelo deputado federal e bispo evangélico Marcos Pereira. Dentre os políticos mais famosos ligados à chapa estão a senadora Damares Alves, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Hugo Motta.

