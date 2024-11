Gretchen surpreende com vídeo de dança e detalhe íntimo causa; veja

Gretchen apareceu em vídeo com marido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gretchen voltou a chamar a atenção dos seus seguidores. Desta vez, a famosa causou com um vídeo dançando ao lado do marido, Esdras Souza. O que acabou rendendo comentários, no entanto, foi um detalhe íntimo nada discreto.

Na gravação, Gretchen aparece usando um macacão justo, que fez com que marcasse a sua parte íntima. Além disso, a peça é decotada, deixando os seus peitos avantajados.

Na legenda, a cantora disparou contra os haters: "Bom dia. Voltamos para nossa casinha em Portugal e nossos vídeos também voltaram. E claro que vou tirar os comentários. Vou deixar os haters morrendo de vontade de comentar sobre a minha menina".

Confira vídeo: