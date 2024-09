VÍDEO: Sula Miranda é flagrada sendo roubada por gangue no meio da rua

Sula Miranda teve o celular roubado em São Paulo - Foto: Divulgação

A cantora Sula Miranda teve o seu celular roubado no Pacaembu, em São Paulo. Imagens de câmera de segurança flagrou a ação, ocorrida nesta segunda-feira, 2.

A irmã de Gretchen desabafou no Balanço Geral, da Record, sobre o susto que teve. Ela explicou que nem teve chance de se defender por causa da velocidade do criminoso.

"É muito rápido, a gente não tem ideia, estava eu, a Claudete Troiano, o Ovelha, vários artistas. Eu estava gravando a Claudete, quase derrubou ela. Foi tudo muito rápido, acabou levando o meu celular", afirmou a famosa.

A cantora ainda citou a presença de câmera de segurança na região: "Mas graças às câmeras, pessoas que estavam gravando têm imagens... Que a imagem dessa pessoa fique aí, e consigam localizar. Ainda que não localizem o celular, que ele seja advertido, punido. Agora que eu consegui fazer um boletim de ocorrência".

"Agora que eu decidi fazer um boletim de ocorrência. Não é um celular que eu tenho as minhas contas bancárias, só tem um banco que eu quase não uso, mas tem todas as minhas informações, meus documentos. Agora, terminando minha apresentação, eu vou para casa, vou ir à operadora. Vou ter todo aquele transtorno, infelizmente. Eu estava com a minha bolsa, mas ele não estava interessado na bolsa, ele queria o celular", completou.

Além de Sula, na última semana, o repórter Cesar Cavalcante, da Band, também sofreu uma tentativa de roubo de celular. Assim como a cantora, ele quase foi vítima de um homem que estava de bicicleta. Isso tem mostrado que há uma gangue de assaltantes do tipo.

Confira vídeo: