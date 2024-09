Foragido da Justiça mata homem a pauladas; veja imagens

Câmeras de monitoramento registraram cena - Foto: Polícia Civil | Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso após matar outro, de 32, a pauladas, em Santos, no litoral de São Paulo. A vítima estava em frente à casa dele no momento que aconteceu a agressão. A cena de violência foi registrada por uma câmera de segurança.

O caso aconteceu na Rua Padre Leopoldo Bretano, no bairro Bom Retiro, no dia 4 de agosto. Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil de São Paulo informou que policiais do 5º Distrito Policial de Santos conseguiram identificar o suspeito.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Foram iniciadas investigações com base em análise das imagens das câmeras de monitoramento, além de “oitava de testemunhas”.

Ainda segundo a polícia, o homem tem diversas passagens criminais, sendo foragido da justiça com mandado de prisão por evasão do Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso.

Câmeras de monitoramento registraram cena | Foto: Polícia Civil | Divulgação

