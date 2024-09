Homem é preso com 23 kg de cocaína e acaba sendo absolvido por Juiz

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um engenheiro de 45 anos preso após a Polícia Civil encontrar 23 quilos de cocaína escondidos em um compartimento secreto dentro de seu Jeep Renegade, em São Paulo, foi absolvido pela Justiça. No momento da abordagem policial, a namorada do engenheiro e duas crianças estavam no veículo.

A prisão ocorreu em 23 de janeiro do ano passado, quando o carro foi interceptado por agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc) na Rodovia Anchieta. O engenheiro confessou que estava transportando a droga e indicou que receberia cerca de R$ 80 mil pelo serviço, conforme relatado em uma denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e obtido pelo site Metrópoles.

Apesar das evidências e da confissão, o juiz Gerdinaldo Quichaba Costa, da 13ª Vara do Fórum Criminal da Barra Funda, decidiu absolver o réu no dia 9 de agosto. O juiz fundamentou sua decisão no fato de que a busca realizada pelos policiais não atendeu aos requisitos legais necessários.

Após ser pego com 23 tijolos de cocaína escondidos em um compartimento oculto no painel de seu carro, o engenheiro forneceu detalhes à Polícia Civil sobre a origem e o destino da droga.

Ele revelou que estava enfrentando sérias dificuldades financeiras no momento da prisão. Estava desempregado após ser desligado de uma empresa onde trabalhou por duas décadas, uma situação que surgiu devido à pandemia. Além disso, o engenheiro e seu filho estavam prestes a ser despejados de sua residência devido a uma ordem judicial.

Durante uma partida de poker, o engenheiro compartilhou sua situação financeira precária com os outros jogadores. Um dos participantes ofereceu uma solução: dinheiro em troca do transporte de drogas. Para aceitar a oferta, o engenheiro teria que transportar a droga de Santos, no litoral paulista, para a capital.

O pagamento prometido seria equivalente ao valor de tabela do Jeep Renegade 2016 do engenheiro, acrescido de R$ 10 mil, totalizando pouco mais de R$ 80 mil. Diante das dificuldades financeiras que enfrentava, o engenheiro concordou com a proposta.