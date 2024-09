Motociclista morre após ser atingido por linha de pipa com cerol

Utilização de cerol nas linhas das pipas provoca riscos a quem passa pelo local - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um motociclista morreu após sofrer um corte profundo no pescoço, causado por uma linha de cerol, neste domingo, 1. O incidente ocorreu na Avenida Visconde de Nova Granada, em Leme, interior de São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista estava circulando pela avenida quando a linha de cerol cortou seu pescoço. Ele ainda conseguiu percorrer aproximadamente 30 metros antes de desabar em um cruzamento.

Pedaços da linha foram encontrados enroscados no veículo, e o local do acidente foi isolado pela Polícia Militar.

Leia também:



>> Bolsonaristas fazem convocação para atos do 7 de Setembro na Barra

>> Homem é preso com 23 kg de cocaína e acaba sendo absolvido por Juiz

>> Em guerra com justiça do Brasil, Musk pode virar conselheiro de Trump

Entre janeiro e maio de 2024, o número de acidentes causados por pipas com linha de cerol aumentou em 139% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em uma nota divulgada em julho, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo destacou os riscos associados a esse tipo de linha.

De acordo com os dados, foram registrados 555 atendimentos ambulatoriais por objetos cortantes entre janeiro e maio de 2023. No mesmo período de 2024, esse número subiu para 1.326 atendimentos em todo o estado.