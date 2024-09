Coronel é condenado por chamar comandante da Marinha de 'prostituta'

Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen - Foto: Reprodução | Poder Naval

Um coronel da reserva do Exército foi condenado por ofensas contra o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, pela primeira instância da Justiça Militar da União (JMU), em Brasília.



José Placídio Matias dos Santos foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça, formado por uma juíza federal da Justiça Militar e mais quatro generais de brigada do Exército. Por unanimidade, eles consideraram o militar como culpado e o condenaram a quatro meses de detenção.

O oficial, integrante da tropa de elite Forças Especiais, foi denunciado pelo Ministério Público Militar (MPM) pelos crimes de “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, com a causa de aumento de pena de ter a conduta sido praticada contra superior hierárquico, no exercício de função de natureza militar, por meio que facilite a divulgação da injúria”.

Na denúncia, o MPM informou que o coronel, irresignado com o resultado das eleições presidenciais de 2022, publicou em seu Twitter, em 6 de janeiro de 2023, uma postagem com os seguintes dizeres a respeito do recém-empossado comandante da Marinha.

“Marinha do Brasil!! Sai um herói patriota, entra uma prostituta do ladrão, com o devido respeito a elas. Venha me punir, Almirante, e me distinga em definitivo da sua estirpe”.

A vítima, almirante de esquadra e comandante da Marinha, afirmou em juízo que tomou conhecimento das ofensas por meio das publicações na mídia e afirmou ter havido prejuízo à sua pessoa, conforme constou na sua manifestação durante o processo, em que descreveu o impacto que as publicações tiveram sobre a sua honra e reputação.