Motorista por app chama atenção de clientes por recado sem rodeios

Placa em carro de motorista de aplicativo chama atenção de passageiros por recado direto - Foto: Reprodução/ Portal 6

Uma placa colocada por um motorista de aplicativo em um carro, em Goiânia, deixou um recado direto e sem rodeios para os passageiros. O recado deixava claro para o cliente repensar antes de colocar menos de cinco estrelas na plataforma.

“Olá, passageiros! Antes de me avaliar com menos que 5 estrelas, lembre-se: trabalho de 12 a 14 horas no trânsito […] para transportar você com profissionalismo”, diz um trecho.

A mensagem continua, ressaltando pode não conseguir atender todas as demandas dos passageiros algumas vezes, como encontrar o local ideal para estacionar.

“Às vezes não consigo o lugar para estacionar para você embarcar ou desembarcar e às vezes levo multa por isso. Além de transportar variadas pessoas com personalidades diferentes”, afirma.

Ele finaliza dizendo: “Você é uma benção! Que Deus continue lhe abençoando grandemente”, diz.