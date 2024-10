Guerra na família? Bruna Biancardi se irrita com ex-amante de Neymar

Bruna Biancardi tomou atitude contra Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruna Biancardi decidiu reagir contra uma atitude de Amanda Kimberlly. A ex-amante de Neymar causou ao curtir mensagens dos fãs consideradas "indiretas" à atual do jogador.

Um dos textos publicado em rede social dizia: "Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena". Amanda ainda curtiu uma mensagem que dizia que "só cego não vê o que a outra [Biancardi] faz".

Bruna Biancardi se manifestou e declarou que não impediu Neymar de conviver com Helena, de 3 meses, fruto da relação com Amanda.

"Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas", falou.

A empresária declarou que teve uma conversa com Neymar em relação à segunda filha. "No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós", disse.

A mãe de Mavie também lamentou as reações de Amanda sobre ela: "Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceu comigo".

Confira o post: