Herança do sertanejo Chrystian dá dor de cabeça para familiares: "Sem recursos"

Família de Chrystian está empenhada em entender os valores pendentes para a correta divisão dos bens - Foto: Divulgação

Meses após o falecimento de Chrystian, da dupla com Ralf, causado por um choque séptico, a Justiça de São Paulo iniciou o processo de inventário para apurar o real patrimônio deixado pelo cantor e definir como será dividido entre seus herdeiros. No entanto, o caso já começa envolto em mistérios.

Entre as surpresas, está o fato de que, até o momento, não foi identificado nenhum valor correspondente a direitos autorais pelas reproduções de suas músicas nas plataformas de streaming. Key Vieira, viúva e inventariante, admitiu que não tem conhecimento sobre os bens do marido e solicitou uma investigação completa para rastrear o paradeiro do dinheiro deixado por Chrystian.

Documentos apresentados à Justiça, revelados pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, indicam que o casal vivia em regime de comunhão universal de bens, o que significa que todos os bens adquiridos antes ou durante o casamento são divididos igualmente entre ambos. Key Vieira pediu a intimação da Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus) para assegurar o recebimento dos direitos autorais do marido, que era também compositor.

Além da Abramus, Key solicitou ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) uma verificação dos valores devidos pela execução pública do repertório de Chrystian. "O falecido possui direitos autorais, os quais a viúva e os herdeiros têm direito a receber. Que o valor correspondente à meação seja depositado diretamente para ela, e o montante destinado aos herdeiros seja encaminhado à Justiça para posterior divisão", solicitou Key nos autos do processo.

A família de Chrystian está empenhada em entender os valores pendentes para a correta divisão dos bens. Empresas de streaming, como Amazon, Deezer e Spotify, também foram intimadas a informar sobre eventuais receitas geradas pelas músicas de Chrystian, visto que a viúva afirmou que não tem como sustentar a família desde o falecimento do cantor.

"Requer-se que essas empresas efetuem o pagamento da parte cabível à viúva, já que ela sempre dependeu financeiramente do falecido para sua subsistência e a da família, não possuindo atualmente recursos suficientes", acrescenta o documento judicial.

Entretanto, as plataformas de streaming responderam às intimações afirmando que não há valores a serem repassados, pois o repertório de Chrystian ou não está disponível em algumas delas ou não gerou receita significativa.

Outro desafio enfrentado pelos familiares é a falta de informações sobre as contas bancárias e outros ativos financeiros deixados pelo cantor. "O falecido não deixou qualquer registro sobre a existência de bens, contas bancárias, seguros de vida ou aplicações financeiras", declarou Key Vieira. Ela solicitou à Justiça a emissão de ofícios ao Banco Central para que sejam investigadas eventuais contas correntes, poupanças, contas digitais ou outros produtos financeiros em nome de Chrystian.

Como provedor da família, Chrystian deixou, além de Key, sete filhos que também são seus herdeiros. No momento, a família busca apenas a listagem dos bens deixados pelo cantor, sem entrar ainda na fase de divisão patrimonial, mas as revelações até agora não têm sido animadoras.