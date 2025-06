Idoso alega ser filho de Chico Buarque e pede reconhecimento

O cantor pode ser pai de mais um rapaz - Foto: Reprodução | Instagram

Um idoso de 64 anos entrou com uma ação judicial para investigar a paternidade do cantor Chico Buarque. Morador de Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, o rapaz alegou que faz parte da família do artista, que possui 80 anos.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do O Globo, o rapaz pediu a retificação de seu registro civil, caso seja confirmada a filiação. Ele ainda afirma que demorou para entrar com a ação por medo de receber retaliações.

O processo foi encaminhado à Vara de Registros Públicos, que considerou não ter competência para julgar o caso e transferiu os autos para uma Vara de Família, instância responsável por processos de investigação de paternidade na capital carioca.

Descoberta da paternidade

Em seu relato, o idoso contou que só descobriu a identidade de seu suposto pai biológico durante o leito de morte de sua mãe, que escondeu o fato por anos, alegando ter medo do que poderia acontecer.

Caso a paternidade seja realmente confirmada, Chico Buarque se envolveu com a mãe do rapaz aos 16 anos, quando ainda era um adolescente e cerca de cinco anos antes de iniciar sua carreira como cantor.

Até o momento, o artista, que é pai de três mulheres (Sílvia, Helena e Luísa), não se manifestou publicamente sobre o assunto.

Momento delicado

Vale lembrar que Chico Buarque tem enfrentado um momento delicado em sua saúde. O cantor foi internado nesta semana para fazer uma cirurgia na região do crânio, para tratar uma hidrocefalia de pressão normal.

O procedimento foi realizado a fim de reduzir a pressão intracraniana causada por um acúmulo de líquido no cérebro do artista. Apesar de incomum, esta condição atinge cerca de 0,2% a 2,9% dos idosos e é frequentemente confundida com o envelhecimento natural.

O diagnóstico pode ser feito através de exames de check up de rotina, como foi o caso do cantor, evitando complicações mais graves causadas pela doença, como comprometimento da fala e da locomoção.