Igor Kannário e Claudia Leitte estarão no reality de Carlinhos Maia

Igor Kannário vai se apresentar na terceira edição do ‘Rancho do Maia’ - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O príncipe do gueto, Igor Kannário, e a cantora Cláudia Leitte são duas das atrações que se apresentarão na terceira edição do ‘Rancho do Maia’, reality show rural do influencer Carlinhos Maia que estreou nessa quarta-feira, 9. O programa terá sete dias de duração.

Além de Kannário e Cláudia, Joelma, Pedro Sampaio, Nattanzinho e outros nomes nacionais vão cantar para os confinados.

Entre os confinados está o ator e humorista baiano Jorge Santana, que dá vida à vovó Dona Concinha, personagem que caiu nas graças de Carlinhos desde a primeira temporada do projeto.

Jorge fica o tempo inteiro caracterizado com a personagem no programa. Mesmo quando não está gravando. Tamanha dedicação deixou Carlinhos impressionado, chegando a afirmar que a interpretação é tão real que Jorge parece estar incorporado com uma entidade.