Imão de Marília Mendonça se revolta com artistas: "seus podres"

João Gustavo e Marília Mendonça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, voltou a causar na web e movimentou os novos capítulos da polêmica sobre tributo à cantora, marcado para acontecer no dia 5 de outubro, em São Paulo. O rapaz fez um desabafo nas redes sociais e ameaçou expor os artistas que recusaram o convite para participar da homenagem à artista.

Estou cansado! É bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra. Porque quando eu decidir abrir a m*rda da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás João Gustavo, irmão de Marília Mendonça

"Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar. Então, não esfriem o assunto", pediu ele para os fãs. João ainda ironizou o posicionamento dos artistas: "Manter um legado intacto = empurrar toda a m*rda para debaixo de um tapete”, disse.

"Estão falando que vivo às custas do dinheiro do Léo. Por que que cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se eu mexo em dinheiro do Léo? Perguntem ao pai do Léo [Murilo Huff] se eu esbanjo com dinheiro do Léo. Por que que cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se eu mexo em dinheiro do Léo?", tuitou o rapaz.

Perguntem ao pai do Léo [Murilo Huff] se eu esbanjo com dinheiro do filho dele. Seus imundos podres do caralh* João Gustavo em desabafo nas redes sociais

O irmão da cantora também deixou de seguir os artistas que negaram o convite e desativou as redes sociais após o desabafo.

Tributo

A homenagem será realizada em 5 de outubro, em São Paulo. O line-up tem apresentações confirmadas de Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto e Cristiano.

As duplas sertanejas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano recusaram o convite. Já a sertaneja Roberta Miranda se manifestou sobre o tributo dizendo estar se sentindo “indignada", não apenas por não participar do show, mas também porque não foi sequer convidada para a festa, segundo o Portal Leo Dias.