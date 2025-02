Internada, Preta Gil se emociona ao relembrar Carnaval: “Quero outra vez”

Preta Gil está internada há quase dois meses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Internada há quase dois meses no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora Preta Gil fez um desabafo emocionante em seu perfil no Instagram nesse domingo, 9, ao compartilhar uma lembrança do Carnaval de 2024.

A artista publicou nas redes sociais um vídeo ao lado das amigas Jude Paulla e Soraya Rocha durante a folia do ano passado. “Quero tudo isso outra vez!”, escreveu Preta.

Preta Gil está internada desde dezembro de 2024, após uma cirurgia de mais de 21 horas para retirada de cinco tumores. O procedimento levou à necessidade do uso permanente de uma bolsa de colostomia.

A cantora foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. Ela chegou a ter remissão do quadro, mas a doença voltou em diferentes locais do corpo em agosto de 2024. Atualmente, a artista segue fazendo quimioterapia.

Bloco cancelado

Devido ao seu estado de saúde, o tradicional Bloco da Preta foi cancelado e não vai acontecer em 2025. A prefeitura do Rio de Janeiro lamentou a ausência da artista nas ruas.

“Preta, vamos todos sentir sua falta neste Carnaval, mas não se avexe: 2026 é logo ali.” Em resposta, a cantora manteve o otimismo: “Até 2026! Bom Carnaval para vocês.”