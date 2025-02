Regina Casé faz oferenda pela saúde de Preta Gil: "Pedindo para Oxum"

Preta Gil está internada em São Paulo há mais de um mês, em tratamento contra o câncer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Amiga da cantora Preta Gil, que está internada em São Paulo há mais de um mês, em tratamento contra o câncer, a atriz Regina Casé fez um ritual pela saúde da artista. Em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira, 6, a apresentadora mostrou a oferenda que fez no dia de Iemanjá, 2 de fevereiro, para Yabás, Iemanjá e Oxum na intenção da cura da amiga.

“Pretinha, como eu queria que você tivesse aqui com a gente. Amor, na sua intenção mesmo, todas as Yabás, estou pedindo para Iemanjá, pedindo para Oxum. Para você estar o mais rápido possível aqui com a gente. Axé, axé, axé”, iniciou Regina. “Pretinha, que todas as lágrimas de Oxum lavem todo esse sofrimento e levem embora, que você venha logo para cá”, finalizou.

Na legenda da publicação, Regina Casé fez um texto emocionante e afirmou que Preta faz “muita falta”. “Você faz falta em todos os lugares… A gente precisa tanto de você para fazer a festa, qualquer festa, qualquer coisa… Faz falta sua risada, sua presença, sua inteligência, sua beleza, sua safadeza, sua delícia, sua atitude, sua fé, sua coragem…”, escreveu.

A apresentadora seguiu: “A gente tentou fazer tudo à sua altura, mas, cada vez que eu via uma lindeza, pensava em você. Dedicava o momento a você, mas ficava pensando na sua resiliência, determinação e compromisso com a vida e com a alegria… e me dava vontade de chorar”.

“Porque eu não queria que você estivesse sofrendo, esperando… Queria você brincando e rezando com a gente. Pedimos demais por você, mas, acima de tudo, agradecemos muito a sua existência maravilhosa! Te amo muito, Pretinha!”, finalizou.

Assista ao vídeo: