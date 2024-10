Internada, Raquel Brito volta a falar sobre saúde

Raquel Brito falou sobre saúde - Foto: Reproduçao | Record

Após reaparecer nas redes sociais para tranquilizar os fãs que estavam preocupados com sua saúde, a ex-peoa Raquel Brito voltou a desabafar com os seguidores. Nesta quinta-feira, 10, a influenciadora compartilhou uma mensagem de esperança para os internautas.

"Ele estava lá naquela noite onde você pediu forças para não desistir", diz o post que a baiana compartilhou no Instagram, que veio acompanhado da canção 'Uma coisa peço ao Senhor', do cantor gospel Fernandinho.

Raquel foi desclassificada de A Fazenda 16 após sentir uma forte dor no peito durante uma prova. Apesar de ter sido atendida de imediato, os médicos orientaram a influenciadora a não voltar mais para a competição. O primeiro pronunciamento desde a sua saída aconteceu nesta quarta-feira, 9.

A influenciadora apareceu sentada na poltrona do hospital, ainda com as roupas de internação, e explicou aos fãs que estava sendo muito bem cuidada. “Tô passando aqui para falar com vocês, para deixar o coração de muita gente calmo. Eu tô bem, eu fui muito bem assistida", afirmou.

Ainda não há informações detalhadas do estado de saúde da ex-peoa e nem sobre a data em que ela terá alta hospitalar.