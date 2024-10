VÍDEO: internada, Raquel Brito grava recado no leito do hospital

Raquel Brito apareceu pela primeira vez desde que foi internada - Foto: Reprodução | PlayPlus

A baiana Raquel Brito voltou a aparecer nas redes sociais, nesta quarta-feira, 9, três dias após ser internada por causa de um episódio súbito de dor torácica. A influenciadora estava confinada no reality A Fazenda 16, mas passou mal e foi desclassificada para cuidar da saúde.

A primeira postagem da irmã de Davi Brito foi uma foto sentada na poltrona do hospital, ainda com as roupas do hospital. Ela avisou aos seguidores que iria voltar para falar com eles rapidamente.

“Bênçãos, vim aqui rapidinho e quero hablar com vocês. Volto em instantes", escreveu.

Raquel cumpriu o que prometeu e gravou um vídeo para tranquilizar os fãs, que ficaram muito preocupados com o estado de saúde dela, e também para agradecer pelas mensagens de carinho que recebeu ao longo desses dias de internação.

“Tô passando aqui para falar com vocês, para deixar o coração de muita gente calmo. Eu tô bem, eu fui muito bem assistida”, iniciou.



A jovem agradeceu a Deus, aos membros da equipe do programa e garantiu que está sendo bem cuidada pelos profissionais de saúde que estão fazendo o atendimento dela no hospital. Ela ainda pediu que as pessoas parassem de especular diagnósticos para ela na internet.

Ainda não há informações detalhadas do estado de saúde da ex-peoa e nem sobre a data em que ela terá alta hospitalar. Porém, Raquel está consciente e recebe o apoio da mãe, dona Elisângela Brito, que viajou para estar perto dela.