Internado, Netinho enfrenta problema: "Tenho idade pra isso?"

Netinho segue internado em hospital - Foto: Reprodução | Instagram

Netinho, de 58 anos, usou o seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 11, para relatar um episódio curioso que enfrentou durante a internação em hospital em Salvador. Ele está hospitalizado no Aliança Star desde o início do Carnaval e tem feito postagens frequentes em rede social.

O artista declarou que tem tido dificuldade para ir ao banheiro sozinho por causa dos aparelhos que monitoram o seu coração, pressão e oxigenação. Por causa disso, o cantor tem feito xixi através de um coletor.

"Aconteceu uma coisa engraçada agora. Acabei de acordar, morrendo de sono, fui pegar o ‘papagaio’ e acabei derramando na cama metade do xixi que estava dentro. E aí Cristiane, que está me acompanhando aqui no hospital, disse para a enfermeira que eu fiz xixi na cama. É brincadeira uma coisa dessa? Tenho idade pra fazer xixi na cama?", contou.

Netinho tem afirmado ans redes sociais que vai manter o que possui e o tratamento que tem feito em sigilo. A intenção, segundo o próprio, é evitar fake news.

Por causa da internação, o baiano cancelou a agenda de Carnaval, que já não contava com Salvador dentro do planejado.