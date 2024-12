Iza e Beyoncé se conhecem em evento e reação da brasileira viraliza

Iza e Beyoncé na première de ‘Mufasa: O Rei Leão’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A première de ‘Mufasa: O Rei Leão’, que aconteceu nessa segunda-feira, 9, no Dolby Theatre, em Los Angeles, contou com a presença de diversos famosos, entre eles as cantoras Iza e Beyoncé, que se encontraram em determinado momento.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi a reação fofa da brasileira após Beyoncé, a grande estrela da noite, fazer questão de cumprimentá-la. Surpresa com o encontro, Iza não escondeu sua reação de admiração.

Veja a reação de Iza:

🚨 A FELICIDADE DA BEYONCÉ EM CONHECER A IZA pic.twitter.com/70C0Suyyu0 — IZA Gallery (@izagallery) December 10, 2024

Iza é a voz de Nala na versão brasileira do filme, enquanto Beyoncé deu voz à mesma personagem na versão original.