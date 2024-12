Já? Marido de Maíra Cardi planeja aposentadoria do filho; saiba mais

Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram recentemente que vão ser pais e já estão pensando no futuro do pequeno. O marido da influenciadora revelou que iria fazer investimentos no nome do filho para que ele possa se “aposentar aos 18 anos”.

Ele revelou, em uma publicação feita no Instagram nesta quarta-feira, 4, que vai comprar um bitcoin (moeda digital com valor aproximado de R$ 580 mil) e também investir R$ 1 milhão em previdência privada: “Sim, vou ser pai. E sim, decidi aposentar meu filho antes dele completar 18 anos”, disse.

Ele completou: “Quando ele for mais velho, ao invés de se submeter a fazer algo que não gosta, poderá procurar com calma a sua verdadeira vocação por conta dos investimentos que estou plantando hoje”.

