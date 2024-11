Maíra Cardi choca ao expor rotina sexual com Thiago Nigro

Maíra Cardi surpreendeu com desabafo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maíra Cardi voltou a causar com comentário nas redes sociais. Desta vez, a famosa deu detalhes sobre sua vida sexual com o marido, Thiago Nigro, no TikTok, e dividiu opiniões.

A influenciadora contou que fez um combinado com o marido de que, independente dos compromissos de ambos, eles vão transar imediatamente para tentarem engravidar. Ela explicou que tem acompanhado minuciosamente sua ovulação.

"Hoje apareceu um comercial de uma marca de carro para o Thiago fazer, e supostamente hoje também é meu dia de ovular… Fiz o teste de fertilidade e deu que não estou ovulando ainda. Daqui a pouco eu vou fazer de novo, porque posso ovular a qualquer momento", afirmou.

A famosa ainda contou: "Mas se eu ovular no meio do set? Ué, a gente pede para pausar, prioridade é prioridade. A gente vai lá fazer nosso filhos e já voltamos um pouquinho. Ficou combinado assim".

Maíra Cardi ainda destacou que o período fértil da influenciadora caiu no feriado e confessou que seria uma ótima oportunidade para ambos.