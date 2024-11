Maíra Cardi desabafa sobre ser submissa ao marido, Thiago Nigro

Maíra Cardi falou sobre relação com Thiago Nigro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar um vídeo descontraído em que fala sobre ser submissa do marido, Thiago Nigro. A influenciadora aparece na gravação relaxando com a filha Sophia Cardi, enquanto o marido trabalha.

"Deus me livre ser submissa e ser obrigada a passar por isso enquanto ele trabalha para nos proporcionar esse tipo de desaforo", declarou a famosa na legenda do vídeo.

Na gravação, Maíra Cardi compartilhou ainda momentos ao lado da filha em um hotel à beira-mar.

Durante a viagem pela Islândia, a empresária chegou a exibir a bagunça do marido no quarto de hotel e destacou: "Queria deixar registrado que o primo é rico, mas é bagunceiro. Se vocês soubessem a bagunça que está esse quarto. Olha lá".

"A gente chegou de viagem hoje, aonde você vai, tem coisa. Loucura, não acho uma meia. Mas eu sou apaixonada nele, mesmo com essa bagunça", reclamou Maíra.