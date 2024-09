Joelma sofre acidente e fará show em cadeira de rodas

Mesmo após o acidente, ela manterá sua agenda de shows - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Joelma precisou cancelar sua participação em programas de televisão após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante seu último show em Bilbao, na Espanha.

Segundo informações do portal LeoDias, mesmo após o acidente, ela manterá sua agenda de shows e se apresentará em Santarém, no Pará, no dia 21 de setembro, utilizando uma cadeira de rodas.

Em um boletim médico, o Dr. Maurício Leite, que atendeu Joelma, informou que ela foi prontamente assistida ao retornar ao Brasil após suas apresentações na Europa. Exames de imagem revelaram uma lesão no ligamento e no tendão do tornozelo direito decorrente da torção.

Para tratar a lesão, a artista seguirá um plano de reabilitação com acompanhamento médico e fisioterapia.