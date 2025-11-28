Jogadores do Flamengo terão plano vitalício com acompanhantes de luxo

Os rapazes foram suspreendidos com o anúncio - Foto: Reprodução | Instagram

Os jogadores do Flamengo podem ganhar um benefício inusitado caso se tornem campeões da Libertadores da América neste sábado. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, os atletas terão acesso vitalício ao site da empresa Fatal Model, plataforma de anúncio para acompanhantes de luxo.

De acordo com o comunicador, os jogadores que entrarem em campo poderão ver todas as mídias sem anúncios e escolher profissionais exclusivas, com sigilo garantido pela empresa, que é uma das patrocinadoras do Esporte Clube Vitória.

“Segundo uma profissional da empresa, a FATAL MODEL se compromete a manter sob sigilo todos os atletas que optarem por usufruir do benefício, que dará acesso a todas as mídias do site sem anúncios, encontrar acompanhantes exclusivas e muito mais”, escreveu ele.

Sigilo com traições

Vale lembrar que Leo Dias já havia prometido sigilo sobre as supostas traições e festas privadas dos atletas após o jogo, que será contra o Palmeiras. O famoso afirmou que não noticiaria nada envolvendo os craques rubro-negros após a celebração.

“O Portal Leo Dias, como veículo nascido e criado no Rio de Janeiro, vem a público comunicar que, caso o Flamengo vença a Libertadores, se compromete a não publicar uma linha a respeito de possíveis atos de infidelidade dos jogadores, nem mesmo detalhes das festinhas pós-jogo”, dizia a nota.

“Quanto às esposas dos jogadores, um aviso: que cada uma cuide do seu marido. No mais, vai Flamengo”, concluiu a publicação, debochando das ‘Flaesposas’, apelido dado as esposas dos atletas do time.