Jojo Todynho detona Andressa Urach: “Exemplo de quê?”

Jojo afirmou que a modelo não tem moral para ajudá-la ou para dar conselhos a ela - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alerta de confusão! Jojo Todynho detonou Andressa Urach, que teve a ideia de dar um conselho para a cantora. A criadora de conteúdo adulto disse que a ex-Fazenda passou por uma “lavagem cerebral”. Jojo afirmou que a modelo não tem moral para ajudá-la ou para dar conselhos a ela.

“Exemplo de quê? Uma mulher que grava um vídeo [pornô] com o filho filmando é exemplo de quê? Qual o exemplo ela tem? Ela não para mim em nada. Quando eu vi que o conteúdo dela não fazia mais sentido eu fui lá e deixei de seguir. Por várias vezes ela me mandou mensagem querendo me dar conselho. Quem sofreu lavagem cerebral foi você. Você foi usada”, disparou Jojo em sua participação no podcast ‘Conversa Paralela’.

A artista continuou: “Nós temos profetas de verdade e falsos profetas. Você não é exemplo para mim e nem para mim ninguém. Você superou o grau da dignidade”.

Na ocasião, Jojo criticou o fato de Andressa ter o filho, Arthur Urach, 19, como seu produtor de conteúdo adulto. "Colocar seu filho para te filmar? Se coloquem no lugar de vocês, ninguém está podendo falar de ninguém. Exemplo para mim é a minha avó. Se falar de mim vai ouvir”, finalizou.