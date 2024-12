Andressa Urach causa de novo e filma conteúdo adulto com ex-sogra

Andressa Urach anunciou gravação com ex-sogra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach surpreendeu mais uma vez em suas redes sociais. Depois de filmar com humorista cadeirante e com oito homens ao mesmo tempo, a modelo revelou que fez uma nova experiência sexual, nesta segunda-feira, 25.

Ela contou que filmou cenas eróticas com a ex-sogra, mãe do também ator pornô Lucas Ferraz. Os dois influenciadores, cabe ressaltar, estiveram juntos por nove meses.

A nova parceira de Andressa Urach é Beatriz, ex-professora de 49 anos. A colaboração entre as mulheres foi feita sem o conhecimento de Lucas.

Beatriz, por sua vez, tem explorado novas possibilidades profissionais no mercado de conteúdo adulto. "Ela foi muito carinhosa ao sugerir que gravássemos juntas. No começo, fiquei receosa, mas depois percebi que era uma forma de me reinventar e de mostrar minha autoestima", comentou a ex-sogra.

O registro do conteúdo adulto foi novamente feito pelo próprio filho de Andressa, Arthur Urach. Nas redes sociais, a ex-A Fazenda aproveitou para brincar com uma situação e lembrando que foi chamada de "frígida" pelo ex. "Olha aí, quem é frígida agora?", ironizou.