Jojo Todynho tem vitória em processo para adotar criança africana

Jojo e Francisco, menino que ela conheceu em Angola - Foto: Reprodução

Jojo Todynho deu um importante passo em sua jornada para adotar Francisco, um menino que conheceu durante uma viagem a Angola. A Justiça angolana marcou a audiência para analisar o processo de adoção, e a cantora, emocionada, anunciou que em breve voltará ao país africano para reencontrá-lo.

"Só para quem acordou com a felicidade de orelha a orelha, [porque] a audiência do Francisco foi marcada", comemorou Jojo. Ela revelou que, coincidentemente, na madrugada anterior, havia comprado artigos de futebol para Francisco, que é flamenguista e apaixonado pelo esporte.

Leia também

>>> Raquel Brito é desclassificada de A Fazenda; saiba motivo

>>> "Necessidade de cuidados especiais", afirma assessoria de Raquel Brito

>>> Filho de Cid Moreira faz grave acusação contra madrasta: 'Aproveitou'

"E, [coincidentemente], ontem de madrugada eu estava comprando coisas de futebol, porque ele ama futebol, ele é flamenguista", lembrou ela.

"Essa semana só penso nele. Estou até planejando trocar a cortina do quarto dele por uma preta, acho que vai combinar melhor com o design", contou ela. Jojo também mencionou um presente especial que encomendou para o menino: um cordão com a Estrela de Davi.

Além disso, a artista expressou sua preocupação com a educação de Francisco, dizendo que tentará garantir sua matrícula em uma escola no Brasil para que ele não perca o ano letivo. "Olha, é uma felicidade que não cabe dentro do peito. Acredito que em algumas semanas estarei em Angola. Estou em êxtase, ai meu Deus!", disse, visivelmente emocionada.

Desde agosto, Jojo compartilha seus planos para o futuro do menino, afirmando que deseja matriculá-lo em uma escolinha de futebol e proporcionar a ele uma educação de qualidade. "O futuro dele é poder fazer pelos dele através de uma boa formação e uma vida digna", declarou a cantora, que está se preparando para concluir seus estudos em Direito.