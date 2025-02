José Loreto e ex-BBB tomam atitude após rumores de romance

José Loreto e Alane Dias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os rumores de que o ator José Loreto e a ex-BBB Alane Dias estão vivendo um romance fizeram eles mudar de comportamento. Uma das últimas vezes em que os dois foram vistos juntos foi na Marquês de Sapucaí, durante o ensaio técnico da Grande Rio, no último sábado, 8.

Já no domingo, 9, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, os pombinhos foram ao Ensaio da Anitta, mas evitaram ficar próximos e, por isso, não teve registros dos dois no mesmo ambiente.

Ainda de acordo com a coluna, apesar de Loreto e Aline terem evitado contato físico, eles conversaram por aplicativo de mensagens, pois pessoas que estavam próximas ao rapaz viram que ele mandou uma mensagem por WhatsApp para a bailarina.