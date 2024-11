Juliette revela valor recebido pelos brothers no BBB; saiba quanto

Juliette participou do ‘De Frente com Blogueirinha’ - Foto: Reprodução | YouTube

Campeã do BBB21, Juliette Freire participou, na última segunda-feira, 28, de uma entrevista no programa ‘De Frente com Blogueirinha’, no YouTube, e revelou o valor recebido pelos brothers no reality.

Na ocasião, Blogueirinha perguntou para a cantora sobre a mudança que a Globo fez no contrato do ex-BBB's desta edição de 2024. “Você mudou os BBBs que vieram depois, sabe? Foi muito ruim para todo mundo. Agora eles não podem fechar contrato. É 15 mil que ganha, isso perto de 40 não é nada”, questionou a apresentadora.

Juliette respondeu: “15 mil de quê?”. Em seguida, Blogueirinha disse que os participantes recebem 15 mil reais por publicidades após o fim do programa. Juliette, porém, revelou que o que ela sabia é que os participantes ganhavam um salário mínimo ao entrar na casa.

“Deixe de ser faladeira. Eu sei que lá dentro, quando você entra, você ganha um salário mínimo”, revelou.

A artista disse ainda que os brothers ainda ganham uma porcentagem por seus contratos de publicidade, coisa que, na edição em que ela participou, não existia.

“Cada um escolhia a sua, eles nem tinham esse serviço de agência. E talvez esse serviço seja interessante para algumas pessoas, que sem a Globo não conseguiriam fazer carreira”, finalizou a ex-BBB.