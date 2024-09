Justiça revela condições para soltar Deolane

A influencer Deolane Bezerra - Foto: Reprodução | Instagram

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu liberdade à influenciadora Deolane Bezerra na manhã desta segunda-feira, 9. A decisão, no entanto, só beneficia a empresária e Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte.

Fora do presídio, Deolane vai cumprir prisão domiciliar, conforme a irmã dela e também advogada, Daniele. Solange Bezerra, mãe das duas, continuará detida na Colônia Penal Feminina do Recife.

No entanto, de acordo com a Coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a decisão que vai liberar a advogada e influenciadora ainda precisa ser assinada por um juiz. A publicação diz que ela foi beneficiada pelo acordo 318, pois tem uma filha menor de 12 anos. Com isso, a prisão preventiva dela foi convertida para domiciliar.

Após a assinatura e publicação, Deolane deve ser solta ainda nesta segunda-feira, 9. Como Solange Bezerra não se encaixa nesse artigo, ela permanecerá no presídio.

Irmãs de Deolane convocam fãs

Mesmo após a explicação jurídica, Dayanne e Daniele Bezerra expressaram profunda indignação nas redes sociais. As duas irmãs foram ao Instagram para anunciar que Deolane Bezerra será liberada, após a Justiça julgar o processo de soltura. No entanto, demonstraram grande insatisfação com a decisão de manter a mãe delas, Solange Bezerra, na prisão.

Em seus perfis no Instagram, as irmãs de Deolane convocaram os seguidores a se mobilizarem em frente à penitenciária“Meu povo, estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão, a Deolane foi liberada, mas a minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir para lá nos ajudar”, disse Daniele.

Daniele também questionou a decisão da Justiça: “Vamos sair com a Deolane, mas precisamos, mais do que nunca, da força de vocês para tirar a minha mãe de lá. Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão. Enquanto a minha mãe tá presa, tem um monte de investigados milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso?”, desabafou.

Dayanne, por sua vez, também usou o Instagram para protestar contra a situação. “Meu Deus, que injustiça, por quanto tempo isso irá durar, vão querer ver minha mãe morta? Minha mãe tem vários problemas de saúde, só vão sossegar quando matarem ela?”, lamentou.