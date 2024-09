Justin Biber anuncia nascimento do primeiro filho

Justin Bieber, de 30 anos, é autor de grandes sucessos como "Baby" e "Somebody to Love" - Foto: Reprodução

Justin Bieber anunciou na sexta-feira, 22, o nascimento de seu primeiro filho, Jack Blues, ao lado de sua esposa e modelo Hailey em uma publicação no Instagram que rapidamente gerou milhares de reações.

"Bem-vindo à casa, Jack Blues Bieber", publicou o cantor canadense junto de uma fotografia do pé de seu filho, coberto com uma manta, que recebeu mais de 14 milhões de curtidas.

O famoso casal anunciou em maio que iam ser pais com imagens da modelo e empresária Hailey, de 27 anos, acariciando sua barriga de grávida.

Justin Bieber, de 30 anos, é autor de grandes sucessos como "Baby" e "Somebody to Love".



Seu exército de fãs conhecido como "Beliebers", um jogo de palavras entre Bieber e a palavra "believe" (acreditar), o ajudaram a se tornar um dos artistas mais vendidos do mundo.



Seus seguidores felicitaram rapidamente o casal nos comentários do Instagram: "Tem que cantar essa canção 'Baby' mais uma vez", escreveu um usuário.

A mãe de Bieber, Pattie Mallette, também parabenizou o casal no X. "Te amo para sempre baby Jack!!", escreveu.

Hailey Bieber, filha do diretor Stephen Baldwin, trabalhou como modelo em campanhas de grandes marcas como Ralph Lauren e Tommy Hilfiger.

Agora é dona de sua própria marca, a Rhode, que vende maquiagem e produtos de cuidado para a pele.

A modelou declarou à GQ americana em outubro que desejava ser mãe e que achava engraçado que os demais se importasse com isso, chamando a maternidade de "algo privado e íntimo".



“É algo que virá quando tiver que vir. E, sinceramente, no final das contas, é hilário o quanto (...) as pessoas se importam. Deixem-me fazer o que eu quiser com meu corpo e vocês podem fazer o que quiserem com o de vocês”, disse ela.



