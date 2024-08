Kéfera causa polêmica ao expor motivo do afastamento de Bruna Louise

Kéfera detalhou a suposta paixão que Bruna Louise sentia por ela - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma entrevista de Kéfera Buchmann está repercutindo nas redes sociais por conta de um trecho polêmico, em que ela expõe o que motivou o fim da sua amizade com a comediante Bruna Louise. A revelação chocante aconteceu em entrevista para a Blogueirinha, em programa no Youtube.

A atriz e influencer revelou que se distanciou de Bruna Louise após a comediante começar a sentir algo a mais do que amizade por ela.

“Não houve abertura da parte dela para resolver. Não houve, não. Até acho que, talvez, uns dois ou três anos atrás, ainda houve uma tentativa de DM de aproximação. Ela falou algumas coisas que, para mim, meio que fizeram sentido. Eu pensei: ‘Hum’”, iniciou Kéfera na entrevista.

Leia Mais:

>> Filho de ex-atriz global posta foto de biquini e enlouquece web; veja

>> Bernardinho engata namoro com grande âncora da Globo; saiba quem

"Ela estava apaixonada por você?", questionou Blogueirinha. “Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto. Cara, te mostro depois, mas foi meio que isso…Ela falou algo como ‘não sei se eu entendia na época o que eu sentia por você’ ou algo desse tipo”, afirmou a humorista.

Kéfera então detalhou a suposta paixão que Bruna Louise sentia por ela. "A gente fazia muita brincadeira, nunca maldosa, tipo maldade. Apesar de eu já ter uma noção sobre minha bissexualidade na época com ela, eu não tinha nada além de amizade. Eu via ela realmente como amiga. Quando ela me contou, foi uma revelação para mim; eu fiquei meio ‘Oh’, porque eu não esperava isso mesmo”, disse.

A entrevista de Kéfera causou polêmica nas redes sociais, com a influenciadora recebendo diversas críticas pela exposição do assunto. Após o assunto viralizar, Bruna Louise prometeu se pronunciar e fez uma brincadeira, com uma montagem dela no programa "Mais Você", com Ana Maria Braga.

Assista a entrevista: