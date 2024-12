Larissa Manoela se casa pela 3ª vez em festa sem a família

Larissa Manoela fará mais uma festa de casamento - Foto: Reprodução | Instagram

Larissa Manoela vai se casar com André Luiz Frambach pela terceira vez em apenas dois anos. A cerimônia acontecerá em São Paulo, nesta terça-feira, 17, ao lado de amigos e alguns familiares.

A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias, que declarou que Maisa Silva e Jean Paulo serão padrinhos do casal de atores, que fazem festa dois anos depois do anúncio do noivado, que ocorreu em 17 de dezembro de 2022.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach fizeram uma cerimônia em segredo e, pouco tempo depois, renovaram os votos na Tailândia. No primeiro casamento, o casal optou por celebrar o amor na casa da atriz.

A terceira festa dos famosos vai acontecer em São Paulo, mas o local e outros detalhes não foram divulgados.

Os pais da ex-atriz do SBT não devem participar do evento, anos depois deles terem cortado relação publicamente.